西貢恐怖狗咬狗松鼠狗慘死　星級馴犬師教三招　遇惡狗保住狗命

近日社交平台上瘋傳一段狗咬狗的影片，指一隻黑貴婦狗在西貢獅子會無故咬傷其他狗，及後更出口咬傷同行的松鼠狗，令在場狗友舉座嘩然。狗主嘗試分開兩狗不果，最終松鼠狗奄奄一息。 狗咬狗的情況偶有發生，狗主們在放狗時遇上此類情況，應該如何處理呢？星級馴犬師Eric Ko教你三招，保住狗狗性命。

西貢日前發生狗咬狗慘劇。（影片截圖）

原帖內容指有狗友在西貢獅子會放狗時，其愛犬遭一隻黑貴婦狗攻擊，多名狗友繼而聲討飼養黑貴婦的中年婦人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在爭執期間，該隻貴婦狗突然咬傷同行另一隻松鼠狗，中年婦人急忙拉高兩狗的狗繩，試嘗阻止黑貴婦狗的攻擊。松鼠狗被咬頸及狗繩勒頸後，當場奄奄一息，隨後被中年婦人抱走。據消息指，該松鼠狗送往診所後證實死亡，而黑貴婦狗隨後亦遭人道毀滅。

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，星級馴犬師Eric Ko教3招自保。（受訪者提供）

拉繩需注意時機 遇惡靠3招自保

狗咬狗事件在狗公園時有發生，狗主們應該如何避免此類慘劇發生呢？星級馴犬師Eric Ko接受《香港01》訪問時表示，狗咬狗情況頗為常見，假如狗隻缺乏安全感、帶有強烈的地盤意識、缺乏社交訓練、甚至不喜歡對方，都會導致狗咬狗。假如狗隻處於壓力狀態、情緒激動，甚至會反咬主人一口。

一旦發生狗咬狗的情況，該怎樣處理？Eric指出，每次狗打架的情況都有所不同，難以一概而論，但他建議主人應在安全的情況下把狗分開：「可嘗時大聲叫喊、甚至用水潑在地上，分散牠們的注意力，並迅速把牠們的距離拉開。」不少狗主面對此類情況，都會嘗試拉繩分開狗隻。Eric提醒，拉繩時要注意時機，應該在對方放口一刻立即把狗拉走，一旦在咬緊一刻拉開，會為狗隻帶來更嚴重的傷勢。

假如對方來者不善，可以怎樣處理呢？點撃圖片放大：看Eric傳授3招自保！

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Eric叮囑狗主面對狗狗打架或任何危險，應時刻保持冷靜，才能選擇最合適的處理方法，避免人狗受傷。

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在全球口罩數量不足的情況下，有隻脫線的雪橇犬竟然把口罩視作玩具！狗主不禁把牠的罪證放到facebook，跟狗友們大抱怨。沒想到，有超多狗主有共鳴，紛紛留言說：「我也是...」

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新型肺炎（俗稱武漢肺炎）令口罩供應持續緊張，這個情況同樣出現在台灣，日前有狗主便發布了一張黑狗「全身裝備」準備排隊買口罩的照片，身上還貼了張紙條提到：「一直以來都沒買到過半個口罩。」

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