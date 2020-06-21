【柴犬食量】柴犬超進化變海豹　網民得知食量後全被嚇呆

當第一眼看到這柴柴如此肥胖時，你腦海裏有什麼想法呢？是覺得牠這麼圓滾滾很可愛？覺得牠吃太多東西要減肥？膽心牠太胖會有病？今次介紹的柴犬便有個不為人知的秘密，才令牠身型變得如此。

我很好，我不肚餓！（ig@moja412744）

這隻肥肥的柴犬天生一副萌相，經常都笑面迎人，大家都很想偷偷捏牠一下。不過，這圓滾滾的身材背後藏傷感故事，牠肥成這個樣是有原因的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻肥柴毛加的生活照，牠雖然有病，但無阻牠的快樂】

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這隻叫毛加的肥柴犬，今年已12歲，據牠的主人透露，毛加之所以會如此肥胖，是因為牠身體有病。牠患有荷爾蒙失調的問題，加上出生時已有氣管塌陷的毛病，因此縱然近7年間，主人每天只是餵毛加1餐，但牠還是身材肥胖，怎麼也瘦不下來。

儘管毛加健康一直有問題，但無阻牠樂觀開朗的性格。牠和一般柴犬一樣，喜歡散步曬太陽，每天開心過日子。

這個身材讓人很上捏牠一下。（ig@moja412744）

除了毛加外，家裏還有另外4隻柴犬，以及1隻虎斑貓。柴犬5姐妹感情都很好，經常一起互動，雖然或許毛加跑步時不會很快，但牠們仍是相親相愛。想看毛加的可愛肥樣？記得追蹤牠們的IG啊！

網民擔心毛加身體情況，但見人主有帶牠看獸醫，更嚴格遵循獸醫指示，忍痛每天只餵毛加一次，這些行為都表示主人很愛錫毛加，希望牠的體重不再增加，減低不必要的身體負擔。

▼▼▼▼▼日本一名飼主分享了家中柴犬和貓咪打鬧的短片，片中貓咪佔據了小柴犬的窩，因而引起爭執。小柴犬雖然年紀尚輕，但面對貓前輩仍不退縮，勇敢的身姿被網民大讚可愛。▼▼▼▼▼