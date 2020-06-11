【貓洗澡】12kg虎斑貓濕水現真身　遭爸恥笑一句牠即爆粗還擊

蓬鬆濃密的毛髮可以幫毛孩裝兇作勢，營造健碩的假象，但這種偽裝一旦遇水就會被識破，將不少看似胖呼呼的貓狗打回原形。台灣一隻虎斑貓平日身形圓潤，其飼主日前以為能藉洗澡揭穿牠的真面目，然而卻被眼前一幕嚇倒，最後更慘被主子責罵。

隨著天氣愈發炎熱，台灣飼主林志明決定為愛貓「林小貓」洗澡，助牠回復清爽及增添芳香。於是，林小貓日前就被帶到浴室，淋得渾身濕透；然而牠的身形在濕水後竟然毫無變化，毛髮緊緊地貼著皮膚，體型完全沒有縮水。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

虎斑貓「林小貓」身形圓潤。（受訪者提供）

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飼主看到眼前一幕不禁驚嘆：「你怎麼碰到水沒變瘦？」豈料，這句話瞬即惹怒了林小貓，牠立刻回頭狠狠地瞪著飼主，更直接大叫表示不滿，飼主笑言就像在罵髒話般。飼主拍下了被牠怒目而視的一刻和網民分享，並分享被罵經歷：「怎麼沒縮水？天氣轉熱，想說好久沒給海參洗澡，海參都臭臭的。一邊給牠沖洗一邊問海參說：你怎麼碰到水沒變瘦？」

飼主透露，年約8歲的林小貓重達12公斤，經常被網民指像是又短又粗的海蔘，所以才索性這樣稱呼牠。林小貓在6年前被現任飼主領養，當時僅得不足5公斤，甚至曾被醫生指牠腸胃不佳，所以較難長肉，但現在竟胖得一發不可收拾。但別看林小貓重量驚人，飼主指其實牠的食量並不大，解釋道：「牠會這樣爆胖是因為結紮了。」

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