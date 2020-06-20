狗癌症│松鼠狗患淋巴癌狂嘔20次　服用「神奇偏方」半年意外好轉

狗患上癌症絕不罕見。 松鼠狗「路飛」去年確診患上腸道淋巴癌，寵主不想牠受到化療的副作用影響，於是接受醫生的建議，以中藥輔助補充品做治療，結果效果意外地好。牠不單復恢精神、胃口，而且驗血報告還回復正常！

松鼠狗路飛去年突然沒胃口、精神不振，終確診患上「腸道淋巴癌」。（facebook專頁：Luffy Luffy）

去年11月，松鼠狗「路飛」忽然不願吃東西，而且不時抬高臀部，由於牠過去曾經有發炎性腸病（IBD），所以媽Fion馬上帶牠看病。醫生觸診發現牠腸道有硬塊，照超聲波檢查發現腸道有發炎情況，而且驗尿報告亦顯示白血球偏高，於是醫生處方抗生素同類固醇療程。可惜一直未見好轉，及後有專科醫生建議用內窺鏡或開刀抽取有問題組織做化驗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「原本約期帶路飛去問醫生意見，點知未去到嗰日，佢就突然狂嘔，一日嘔咗20幾次。」媽接受《香港01》訪問指，路飛當天緊急送入醫院，醫生為牠抽取腹水化驗，及後確定牠體內有淋巴癌細胞，推斷牠患上「腸道淋巴癌」。她當時無法接受這個結果，「我真係晴天霹靂，因為幾個醫生都話佢患癌可能性最低，佢只係5歲仲好細個。」

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她再帶路飛回去看家庭醫生，他建議嘗試用溫和方法幫牠，透過中藥、補健品、食療等方法抗癌。她指出：「醫生開咗兩款中藥、褐藻素、B12嘅補健品。」3個月轉眼間過去，路飛的情況日漸好轉，最近的驗血報告竟然神奇地完全恢復正常，「腸道情況都改善咗，發炎情況少咗，腹水都無再出現，而腸內嘅淋巴都無發大。」

我哋唔敢講呢個方法絕對正確，我哋都無辦法確定癌細胞有無增多減少，甚至唔知佢會唔會突然惡化，不過最重要係見到佢每日開心活潑。 路飛媽Fion

隨著中藥療法起效，路飛的腸道吸收恢復正常，體重回後正常，開始長回毛髮，而且精神不錯，「我哋會努力留意佢情況，依家仲可以帶佢遊山玩水，我哋真係覺得好欣慰！」路飛的情況雖然大有改善，但每隻癌病狗的情況都各有不同，建議各寵主應向醫生查詢專業意見，再選擇最合適的治療方法。

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