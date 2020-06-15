長毛貓食雪糕嚇呆　超萌反應竟暗藏危機　獸醫親解貓可否食雪糕

踏入氣溫酷熱的炎夏，不論人類或是毛孩也難逃高溫煎熬；因此，不少飼主也會出盡法寶為毛孩降降溫。外國一名寵主日前分享了餵貓食雪糕的片段，片中貓咪的誇張反應成為網民熱話。但有外國動保組織隨即批評，本地獸醫黎昌生亦直言絕不建議餵貓食雪糕。

夏日炎炎，不止人類難耐酷熱天氣，就連毛孩們也可能會因高溫而喪失食慾，甚至中暑。加拿大一名寵主因此嘗試餵愛貓食雪糕，貓咪隨即張大口愣在原地，但這看似可愛的反應原來暗藏危機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

來自加拿大的Sabrina Bernatchez早前分享了一段餵貓食雪糕的影片。（抖音@Sabrina Bernatchez）

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來自加拿大的Sabrina Bernatchez早前分享了一段「抖音」影片，片中一名男性拿著匙羮，餵一隻忌廉色的長毛貓食雪糕。貓咪最初疑惑地趨前嗅聞，然後便伸出舌頭淺嚐。雖然牠僅舔了一小口雪糕，但隨即瞪大雙目，張大口，呈驚訝狀地逐漸後仰。牠身旁的男性見狀不禁失笑，在影片的最後則伸手防止牠跌倒。貓咪的誇張反應令片段瞬即竄紅，至今已有逾460萬人觀看，獲近45萬人讚好。

然而，片中貓咪的反應看似可愛，但其實這疑似是腦凍結（Brain Freeze）現象。大腦凍結現象又稱「雪糕頭痛」，指口腔血管因受急劇冷凍刺激而擴張，如雪糕或凍飲等，所造成的不適。動保組織Cats Protection提出批評，表示不同意此舉，「雖然我們無法肯定貓咪會否經歷『腦凍結』，但雪糕不僅熱量高，而且多數貓也有乳糖不耐症，吃這些（奶）製品或會引致生病。」

獸醫：雪糕可引起腸胃不適

香港獸醫黎昌生表示，雪糕對貓咪而言是不必要的零食，而且容易引起腸胃不適，嚴重者更可導致嘔吐及脫水，不建議飼主餵食。另外，對於有飼主直接讓貓咪舔冰消暑的做法，黎昌生則指風險不大，如貓咪喜歡的話不妨餵食。

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