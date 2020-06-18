【獸醫】8件事看出老狗健康亮紅燈　獸醫教狗主助牠適應年老

一般來說，狗狗的平均壽命有約12至15歲。有研究指出，大部份狗狗11歲後便會開始產生各種老年病徵。為了讓愛犬舒適地渡過晚年，主人應該在日常生活中多加關注愛犬的種種行為，如發現不正常的情況，需及早進行各種醫療護理。

隨著年月增長，狗狗腦部會因年老關係而開始萎縮、或因血液循環問題令腦組織缺氧、壞死而導致行為上退化的情況。但由於病情發展緩慢，主人往往較困難發現狗狗生病及相關病徵。

隨著年月增長，狗狗腦部會逐漸萎縮，繼而導致行為退化。（9Lives Veterinary Hospital）

▼▼▼▼點擊圖片放大看，當狗狗出現以下徵兆，就是牠們因年長而健康亮紅燈的警號▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

要照顧日漸年長的狗狗，主人大致可從改善飲食、餵食補充品、藥物治療及改善周遭環境等方面著手。一些坊間的寵物糧包含抗氧化劑及Omega-3 都能幫助舒緩認知障礙，而其效果有機會在改變飲食後2-8週可以看見。另外，S-腺苷甲硫氨酸(SAMe) 本來是用在肝病的治療上，但相關補充品亦能舒緩認知障礙的病情。除此之外，獸醫都會處方藥物去促進狗狗的腦部血液循環，從而減慢認知障礙的退化。

日常小改變助狗狗適應年老

至於改善周遭環境，可儘早在狗狗的視力還正常時，嘗試教導牠們辨認訊號作為聽力衰退時的後備方案，例如在日常生活中，說話時給予指令同時加上手勢，讓牠們亦可用眼睛去記認訊號。對狗狗來說，給予訊號是比較有趣的，相比起聲音亦是更自然的表達方式。但若果狗狗均失去視力及聽力，主人可透過平常的互動接觸，例如在家裡行走認路時陪著牠們走家中不同的地方，以領導及輔助牠們。

如狗主發現不正常的情況，需及早帶狗狗求醫。（9Lives Veterinary Hospital）

事實上，從過去研究顯示，配合食療及改善環境都比進行單一項目更能提升狗狗的學習能力。加上在寵物出現病徵時，主人的加倍接觸及陪伴亦可以幫助舒緩病情。如主人能夠在愛犬發病早期為牠們做足準備，就可以帶給牠們不一樣的晚年。

撰文：9Lives 獸醫總監Dr. Steven Chan

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何照顧日漸年長狗狗」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）