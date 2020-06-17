【雪橇】爸青筋暴現抱49kg巨龍貓　網民敲碗跪求正面照

能抱着身形巨大的毛孩，那份感覺真是絕妙。有網民便分享家中巨毛孩背影照，更笑稱是養了49kg巨龍貓，隨即引起熱議，紛紛留言求正面照！正當網民敲碗希望看到毛孩真面目時，原帖主人也順應民意，把家中毛孩照亮出，大家看到後都開心極了，因為這毛孩的樣子開心，充滿正能量，看到的人心都被融化了。

在小朋友的對比下，這毛孩真的超巨大。（fb@沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.）

這個巨大毛孩背影，被媽媽笑稱是「家有龍貓」。49kg的體重，爸爸很吃力才把牠抱起來。不過，當相片分享到社交平台時，網民都極希望看到這巨毛孩的真身。最終媽媽不負眾望，把毛孩正面照無私分享，大家看到這巨獸後，都被逗得笑了出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這圓屁龍貓的真面目】

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這隻被媽媽笑稱為龍貓的巨獸，其實是一隻雪橇犬，牠的名字叫「沒有門（Melvin）」。拍照時是爸爸想為毛孩量體重，於是只有親自背起站到磅上，然後再扣掉自己體重。但這雪橇犬實在太重了，累得爸爸雙手青筋暴起很是吃力。

網民看到這巨獸背後，都已被迷倒，很希望看到這可愛毛茸茸巨獸真面目。媽媽稍賣關子，便引來過百則留言，敲碗跪求正面照。最終媽媽從善如流，便釋出雪橇真貌！

網民見到沒有門的樣子後，都開心地表示：「好大的一坨！」、「背影很療癒」、「我以為是巨貓一隻」、「我注意到後面的孩子也想量體重呢！」、「怎樣看都是可愛」。

【這隻叫歐爸的狗狗，雖然長得胖胖的，但無可否認牠就是一隻雪橇犬。不過，某日媽媽帶牠去夜市逛時，卻被誤會成是另一個品種，媽實在大感無奈。】