3歲自閉男童僅穿尿布失蹤半日　全靠兩忠犬終毫無損傷被尋回

狗狗是人類最忠實的朋友，不論面對何種險境，牠們總會忠心不二地守護我們。月初美國一名年僅3歲的自閉童走失，因他不善溝通且只穿有尿片，家人們憂心如焚，隨即報警求助。男童在同日下午被尋回，而且毫髮無傷，或因家中兩隻狗狗一直陪伴在他身旁。

月初，美國佛羅里達州一名3歲的自閉男童Marshal Butler走失，在大肆搜索數小時後，終被鄰居尋回。Marshal被尋獲時並無受傷，而兩頭愛犬則儼如保鑣般站在他身邊，牠們因此而獲網民大讚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

3歲的自閉男童Marshal Butler於月初走失，他當時僅身穿尿片。（Twitter@WJHG_TV）

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事發於Ponce De Leon小鎮，當時僅穿著尿片的Marshal在6月3日早上11時多失蹤，因他患有自閉症，不善溝通，令家人倍加憂心。家人隨即報警求助，並指家中的狗狗可能和Marshal一起。Butler的姨姨Kayla Stewart表示：「我們非常焦急，幻想遍所有最壞的結局。」警方接報後馬上大張旗鼓地搜索，又出動警犬隊協助。

幸好約在下午5時多，一名鄰居在離Butler家逾1.5公里的河畔尋回Marshal，而他身上沾有少許污泥外，毫髮無傷，而兩隻狗狗Nala及Buckwheat則陪伴在側。Marshal的母親如釋重負，並大讚愛犬們非常盡責。警方事後在網上公布尋回Marshal喜訊時，亦有以「我們不配擁有狗狗」來表揚牠們的貢獻。

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