台北浣熊Café被揭放狗咬浣熊　老闆一句離譜解釋惹眾怒

台北一間知名咖啡店以浣熊作招徠，人氣急速上升，成為打卡熱點。然而，日前有不同網民指控老闆虐待浣熊，後來又有前員工爆出老闆放狗咬浣熊的影片，引起公眾關注。事發數天，台北動保處隨即介入及帶走店內4隻浣熊，湯姓負責人亦已公開道歉。

位於台北的咖啡店「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」近月知名度急升，全因店內有浣熊店長，不少名人亦曾慕名而來。雖然老闆經常在網上分享浣熊的萌照，但有網民及前店員日前揭發其惡行，並公開他放狗咬浣熊的影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台北一間咖啡店因有浣熊坐鎮而人氣急升。（Instagram@9000km_raccoon_coffee）

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上週五（26日），有網民稱目睹浣熊被綁在桌腳，以及有店員腳踢浣熊，但店方否認指控。其後，有前店員聯絡該網民，並公開與咖啡店老闆的對話圖，證明老闆曾因浣熊咬人，而用網球拍打至牠流血；又指店內曾有狐狸及浣熊死去。後來，又有網民爆出老闆放牧羊犬「Diamond」咬浣熊的影片，片中的浣熊在狹小的空間被逼得走投無路，亦苦無還擊之力，心酸畫面引起眾怒。

湯姓老闆原本堅持否認指控，但影片曝光後終承認事件屬實，並在網上公開道歉。他在文中解釋指「面對浣熊發情期很兇，而希望請狗幫忙趕進籠子」，卻令網民怒氣更盛，直斥「把狗養的這麼殘暴你還有憐憫心嗎」。因事態嚴重，台北動保處已介入事件，並帶走店內4隻浣熊，進行治療及照顧。該店的Facebook專頁目前已被刪除，惟Instagram帳戶仍然存在。