一聽到回家秒變臉　5隻日本最倔強柴犬　這隻出名到有寫真集

不知大家有沒有聽過拒否柴這個詞？其實意思是指不肯與主人合作，每次出門放電前後，都賴死不願出門或回家的柴犬。有專家指出，在眾多狗狗品種中，以柴犬性格最為倔強，因此每次看到拒絕回家的狗狗，大多數都是柴犬。在拒否柴中，更以柴犬ハナ最為有名，牠除了因此而出了寫真集外，更與扭蛋公司合作，推出了一系列柴犬扭蛋玩具。

柴犬性格就是倔強，每每在放電後要回家時，就會發脾氣耍性子，賴在地上不肯回家，亦因此而被稱為「拒否柴」。無論是赤柴、黑柴，男的或女的，年長的或年少的，基本上柴犬都毫不掩飾自己的性格，不爽的時候就直接趴在地上！在眾多拒否柴當中，以柴犬ハナ最為有名，牠除了因拒絕回家而在網上爆紅外，更推出了寫真集，以及推出了扭蛋玩具呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻著名的拒否柴ハナ】

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柴犬ハナ（twitter@87shiba87）

柴犬ハナ今年已10歲，雖然已不是小朋友，但倔強性格從沒改變。早在2017年牠已在網上爆紅，全因為牠一張張拒絕回家照片被主人分享出來。其後牠更推出了個人寫真集，不願回家樣子表露無遺。2018年時，更有牠拒絕回家形象的扭蛋公仔推出，成為不少柴犬迷的枱頭摯愛擺設。

【點擊圖片再看看其他拒否柴樣子！牠們賴在地上，有什麼好方法叫牠們回家呢？】

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