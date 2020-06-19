柴犬│媽半夜熟睡突然不能呼吸　翻看CCTV後笑到流眼水

狗狗的行為有時候真的難以令人理解。 台灣有位媽媽日前睡到半夜懷疑鬼壓床，半夢半醒間不單發現無法呼吸，而且想想尖叫也叫不出聲來！她睡醒看房間的CCTV，發現全都是家裏的柴犬搞鬼！

柴犬「柚子」的性格活潑好動，時常跟著媽媽去遊山玩水。（facebook圖片：柴犬柚子⊙ω⊙柚柚切嗑鬧）

大家有試過睡到半夜發現鬼壓床，半夢半醒間發現無法呼吸，張開眼睛竟然漆黑一片，想尖叫也叫不出聲來！有位媽媽日前初facebook分享了一則可怕的經歷，她以為自己的身體出了問題，甚至以為自己在半夜發生意外了，結果她回神過來，終於發現真相！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位媽家裏養了隻柴犬「柚子」，牠平日是個活潑愛玩的孩子，跟媽關係不錯，只是牠的愛有時候會有點「沉重」......

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媽被「鬼壓床」翌日查看房間的CCTV，發現她睡到半夜，柚子就把她當成抱枕！由於柚子的體型也有點份量，所以當牠的身體壓著媽的臉時，她根本無法呼吸！「鬼壓床」的真正原因就是柚子！

媽把CCTV的截圖放到facebook專頁上，吸引不少網民點讚，部分留言指：「這是愛的抱抱啦」、「甜蜜史了」、「覺得有謀殺的可能性」、「下次聞到尿味或者菊花味不用怕，繼續睡就沒事了」、「柚子的愛」，媽則幽默地回應道：「這愛好沉重！」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

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柴犬Hikari因肝腫瘤急病離開，狗主花了半年才能平復心情，帶了柴犬Hi.ju回家。機緣巧合下，狗主竟然發現Hikari和Hi.ju有著微妙的連結，更在Hi.ju身上發現不可思議的印記，就像Hikari要回來跟他兌現「我們要再次相遇」的約定⋯⋯

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