見貓咪躺爸爸肚腩秒呷醋　40kg金毛有樣學樣　忘記自己重量級身型

狗狗其實和人類很相似，牠們也有呷醋的時候。這隻大大的金毛尋回犬，看着貓咪躺在爸爸肚腩上很是舒適，很是妒嫉，於是牠完全沒有顧自己已成長的身軀，40公斤重也有樣學樣趴到爸爸肚腩上。爸爸很是無奈，狗狗卻滿足了。

看着貓咪霸佔着爸爸，金毛Napa很是不滿，心底說着：「我也要呀！」（ig@napathegolden）

這隻來自美國密西根州的金毛尋回犬Napa，平日最喜歡被主人撫摸了，但牠有許多競爭對手，除了要和媽媽爭寵外，還要與家中白貓爭一日之長短。近日牠留意到貓咪躺在爸爸肚腩上很是享受，於是有樣學樣，沒考慮到自己40公斤體重，照樣壓向爸爸身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻呷醋金毛如何爭寵！能在爸爸肚腩上互動，真幸福】

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話說在幾天前，金毛Napa留意到家中白貓跳到爸爸肚子上玩耍，看似很是開心，這時牠也想加入，但貓咪一直不肯走開。

愛呷醋金毛

Napa感到不被重視，為何貓咪可以在爸爸肚子上，我卻不可以？於是牠看準機會，在沒有貓咪的打擾下，趁爸爸躺下時，有樣學樣地趴到爸爸肚子上。

Napa發現這樣和爸爸互動很是舒服，可以感受到爸爸的溫暖，又會被爸爸輕摸。因此只要一有機會，牠就會不顧自己40公斤的體重，全身放鬆地趴在爸爸肚上！

別和我搶爸爸可以嗎？（ig@napathegolden）

這種甜蜜的重擔，有時候也實在令爸爸吃不消。不過，每次看到Napa無憂地躺在自己肚子上，其實也是一種幸福！

想看看這隻呷醋金毛的最新近況，可追蹤牠的IG（ig@napathegolden）。

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