【澳洲】樹熊闖泳池討水喝　喝水後做這件事　向姐姐報救命之恩

樹熊貴為澳洲國寶，可愛模樣迷倒無數粉絲，可謂人見人愛。早前，有野生樹熊就「恃可愛行兇」，擅闖民居偷水，而女屋主不但沒有驚慌失措，反而主動和牠親密接觸，親暱地互碰鼻子。

澳洲女子Lili Grace居住在阿德萊德的郊區，有天她在家中後院游泳時，竟然遇到一位可愛的不速之客，那就是毛茸茸的樹熊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一頭樹熊擅闖民居。（YouTube@Lilly Pilly）

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窩心舉動馴服樹熊

當時Lili正在自家的泳池游泳，一頭樹熊突然從旁邊的樹上緩緩地爬到地面，走向泳池，並在池邊伸手探水溫，繼而把水盛到面前喝下。Lili被眼前一幕嚇得難以置信，慢慢走近樹熊。牠眼見Lili靠近，仍非常淡定，似乎毫不怕人。Lili用雙手捧水餵樹熊，牠隨即低頭喝得津津有味，看來十分口渴。這窩心的舉動讓樹熊放下了戒心，一直待在池邊看著Lili。

允摸頭報飲水之恩

他們靜默地對視了約半分鐘後，Lili決定上水與樹熊進行更親密的接觸。Lili小心翼翼地走向牠，然後趨前用鼻子碰牠的臉。樹熊也溫柔地回應，好奇地嗅聞Lili的手，甚至讓她摸頭，模樣淡定又可愛。在影片的最後，樹熊獨自悠閒地離去，更聰明得懂利用樓梯走回大樹旁，光憑嬌小的背影就擄獲萬千網民的心。

Lili將影片上傳至網上後，令不少網民紛紛大嘆羨慕。畢竟樹熊是受保護動物，一般人平時甚少機會偶遇牠，更遑論發生這種親密互動。

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