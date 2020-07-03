超萌橘貓剃毛後形象崩壞　網民取笑牠似「河童」　媽解釋另有內情

踏入夏天，不少寵主都會幫愛寵剃毛，避免牠們過熱。 台灣日前有位貓媽便把愛貓剃毛後的照片放到facebook群組，結果貓咪憂鬱的樣子，令過千網民笑翻，部份網民更笑牠是「河童」！不過貓咪剃毛原來另有內情？

可愛的短腿貓「起司」日前慘被媽剃毛......（受訪者提供）

居住在台灣貓媽林小姐，日前在facebook群組貼出橘貓「起司」的照片，照片裏的起司慘被媽媽剃毛，全身只剩下臉部、手腳的毛髮，看起來非常怪異，就連媽也禁不住說：「剃完我忍不住笑了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「還好（你）看不到自己的頭頂。」雖然媽因為起司剃毛的樣子而笑翻，更有網民取笑牠像「河童」。但這絕非開玩笑！媽接受《香港01》訪問時表示，起司身體有一種小毛病，必須要剃毛來醫治！到底是什麼回事呢？

▾▾▾到底起司有什麼病要剃成禿頭呢？點撃圖片放大：看真相！▾▾▾

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林小姐把起司剃毛後的照片分享到facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，結果獲得逾2千位網民點讚，超過2百個網民留言，大部份留言都讚起司可愛，也有部份留言指：「你最好不要讓牠發現有鏡子這種東西」、「確認過眼神!毛還沒長好前，妳的日子應該不會太好過」、「妳還剃到頭頂，超像河童」、「牠看起來真的好生氣，但真的好可愛」。

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貓咪是種喜歡潔淨的小動物，在大多數情況下，牠們只會在貓砂盤上廁所。

泰國有位貓主剛榮成為「爺爺」，全因家裏的貓咪誕下了五隻可愛的小貓，他不時在facebook紀錄牠們成長的經過，最近他上載了幾張貓咪的照片，意外令牠們在網上爆紅起來！

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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