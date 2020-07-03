【貓行為】按鐘才有罐罐賞！蠢橘貓學不會　嬲爆反擊扭轉結局

貓咪們通常較難被馴服，只有小部分的喵星人能學懂指令。近日有貓奴上傳了主子們的爆笑短片，片中一頭橘貓因學不會按鐘，眼睜睜看著食物被同伴搶去，氣急敗壞下竟使出絕招反擊，令女飼主目瞪口呆。

人的悟性各異，原來貓咪也一樣，有貓或許能半天就學會新指令，但有貓可能花上數天也學不會。早前，一名貓奴將訓練兩隻貓咪的過程拍成短片，結局出乎意料，逗得網民大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名貓奴試圖教主子透過按鐘來取得食物。（抖音@787439027）

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主角之一的英國短毛摺耳貓「可愛多」聰明伶俐，早就學會了透過按鐘來取得食物；因此女飼主便叫牠作示範，希望其二舅父──橘貓「小咪」也學會這技能。豈料小咪一直也學不會，牠眼看食物全都被可愛多搶走，心生不忿，竟然出手反擊，嚇得女飼主連忙出手阻止。

網民們看到小咪的反擊後紛紛大笑，笑言「嫉妒讓喵面目全非」、「氣急敗壞喵」、「要解決問題最快就是解決對手」、「把另一隻打暈就可以吃到飽」、「打貓比按鐘更方便」。從飼主的其他影片中可得知，原來小咪之前曾因妒忌哥哥「大咪」受寵而出手攻擊牠，是位早有「前科」的慣犯！

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