【安樂死】狗姐妹死刑限期到　無助互擁後命運逆轉：我們要在一起

好朋友要在一起！這則動人的領養故事，來自美國亞特蘭大的一所收容所。當時收容中心面臨爆滿情況，如狗狗沒在限時前被領養，便會被處理掉。在這生死存亡的一刻，義工不忍心狗狗喪命，於是拿出手機拍下一張令人動容的狗狗照，最終引起大眾關注，並成功救回了兩狗狗的性命。

就是這張相擁在一起的照片，改變了牠們的命運。（fb@Kala & Keira Hugging Dogs）

這則感人的領養故事，發生在2015年。當時美國亞特蘭大的一所收容所面臨爆滿，因此只能為收留的狗狗設期限，如一直未被領養走，便會以最殘忍的方式處理掉。有一對狗狗姐妹，牠們同一天來到收容中心，但遲遲未有人認養。而死刑限期已至……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一切都是命運安排，在離狗狗面臨安樂死前的幾小時，義工漏夜替狗狗拍了一張相片，當時正好Kala和Keira相擁在一起。結果這相在網絡上引起不少人關注，不足3小時內，已有人開車前來把狗狗救走。

最終，Kala和Keira輾轉來到Wendy Newman和Pam Cody手中，給狗狗們一個幸福的家。轉眼時間已過了5年，在Kala & Keira Hugging Dogs這個FB專業裏，大家仍不時可看到兩狗狗的生活日常！

以領養代替購買，做到領養不棄養，只有這樣才能避免收容所有爆滿的機會，不會再次出現要替毛孩安樂死的情況！

有時候，一個決定足以改變狗狗一生。在美國有個小女孩，她隨着媽媽來到收容所。在眾多狗狗中，她對一隻帶病險遭安樂死的狗狗情有獨鍾，並向媽媽說了一句話，從此狗狗命運改變了。