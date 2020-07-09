【美國貓】懷疑家中有怪客脫內衣褲　媽報警後發現真兇一直家中

貓咪的怪行為有很多，原因往往是因為我們不夠了解牠。不過，貓咪去偷鄰居的內衣褲可以怎樣理解呢？在美國，有人發現家中突然出現不明的內衣褲，而且持續了好一段時間。由於找不到原因，只好報警求助。最終在監視器下，才得知是家中貓咪作出偷竊行為，令媽媽感到極為羞恥。

家中突然出現一堆內衣褲、襪子和手拍，令人感到困擾。（fb@Heather Bardi）

由於新型冠狀病毒COVID-19肆虐，生活在美國路易斯安那州梅塔里（Metairie）的Heather Bardi，也被逼要留在家中工作。可是，在這段期間她家中不停出現怪事，走廊然出出現不明的內衣褲，令她感到擔心，甚至報警求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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起初我以為是有人惡作劇，又或是有怪人飲醉了酒把內衣褲掉下並拋到我家。但這問題持續了好一段時間，令我非常擔心。最終，我和丈夫決定要在家中安裝監視器，要解開這個謎。 Heather Bardi

事情比想象中簡單得多，真兇其實一直就Bardi家裏！監視器錄得貓咪Galacticat叼着別人家的內衣褲，然後施施然地走回家中。

鄰居Casey O'Neal表示，他有留意到家裏的襪子不翼而飛，但沒了幾隻襪子對他不會帶來太大的困擾，所以一直沒有太重視。可是，貓咪Galacticat偷的東西不只這些，牠還偷了別人的內衣褲！

隨後Bardi在Nextdoor和Facebook上發布了文章。,代貓咪向鄰居們道歉。「我為家中貓咪的偷竊行為向大家道歉！如果你在相片裏看到是自己的東西，請不用客氣直接告訴我。我會代為洗乾淨並交還給大家。真的很對不起，我家貓咪為大家帶來了困擾。」

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貓貓也許不如人類般聰明，但牠們古靈精怪的舉動仍經常為我們帶來驚喜。台灣一名網民日前在網上發文，表示發現了家中兩隻貓咪竟然發現了一條「秘道」，讓牠們即使身處不同房間，也有方法見面溝通，令網民大吃一驚。

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