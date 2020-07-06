【加拿大】喵！後院傳來尖叫聲　媽趕至見貓分裂成兩隻

在加拿大，有女子在網上分享了她的有趣經歷。早前她家貓咪到後院玩耍，不久後便傳出尖叫聲。當她趕到現場時，竟然發現愛貓一分為二，完全認不出那隻才是自己養的！

兩隻貓咪長得很相似，Devi剛開始時完全不知誰才是她養的貓。（reddit@kaya2540）

所謂人有相似物有相同，兩個人長得很似的情況屢見不鮮，但如果是貓咪呢？這宗有趣的故事，發生在加拿大亞伯達省。Devi Larsen在Reddit上分享了自己愛貓的有趣故事。她指早前貓咪後院玩耍，但不久後便發出嚇人的尖叫聲。於是她立即趕至，這時才發現後院裏竟然出現了兩隻貓，而且外觀極相似，肥胖程度也不相伯仲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Devi把這奇遇分享出來，並得到900多則回應。（網上截圖reddit）

接下來幾天，Devi按網民建議去看了醫生，並注射了破傷風針。雖然她受了傷，但心底仍希望，或許日後牠有機會與Loki成為好友呢？每天到後院時，都會四處看看這陌生貓咪有沒有出現。

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！