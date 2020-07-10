【澳洲】狗狗吞這東西致腎衰竭　媽發警世文：別跟我犯同樣的錯

狗狗就像小朋友，對任何事物也充滿好奇心，但這也潛藏着許多危機。在澳洲，有隻狗狗便因貪吃貪玩，誤吞了一種東西，導致出現腎衰竭幾乎死去。媽媽哭得死去活來，漏夜發文告誡所有狗主，「別跟我犯同樣的錯！」

媽媽我做錯了什麼？（fb@Tiffany Power）

這宗狗狗突然出現腎衰竭事件，發生在澳洲新南威爾斯州的McLeans Ridges。媽媽Tiffany Power在自己居住社居的Facebook群組裏發文，表示家中愛犬Bluey突然亂尿床，帶到獸醫處才發現牠吃了一種極危險的東西，幾乎喪命！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Bluey誤吃了什麼，各狗主都應特別留意！】

+ 6 + 5 + 4

我不知道Bluey吃了多少顆布洛芬（ibuprofen），買回來時合共有5排，每排10粒。但找到盒子時，已被咬得破破爛爛。 Tiffany Power

愛犬在與死神搏鬥，媽媽只有集氣希望狗狗大步跨過。（fb@Tiffany Power）

Tiffany在自己社區的Facebook專頁面留言，並警告所有狗的人，絕對要把藥物放好，以免狗狗誤服，「別跟我犯同樣的錯！」

獸醫則表示，他已不知接到多少宗狗狗誤吞藥物的事件，主要原因都是狗主沒把藥物收藏好，讓狗狗意外地吃下。

有寵主在Facebook社交平台留言，表示家中法國鬥牛犬Lily，竟因一株5美元的盆栽而失去性命。她沉痛地發文告誡各寵主，希望這樣的事件不要再發生。

許多植物都隨時會危害到狗狗健康呢？在ASPCA（美國愛護動物協會）的官方網站上，其實早已公布對狗狗有害的植物有近400餘種！不過，許多植物未必會輕易接觸到，但作為基礎知識，還是應預先略為記下來，以防萬一。

【點擊圖片放大看，這裏根據ASPCA公布，圖文介紹200種對狗狗有毒植物】

+ 96 + 95 + 94

+ 96 + 95 + 94

資料來源：ASPCA