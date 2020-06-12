無知害死貓！喵碰這常見植物中毒險死　主人懺悔：我幾乎成殺人犯

縱然你已是資深，可能也會有疏忽大意的時候。近日有網民分享了親身經歷，Lindsey Warnock家中的百厭貓Willow在玩弄着家中的植物，起初她沒有特別為意，甚至覺得有趣。但突然她心血來潮網爬文，始知這植物極危險，隨時會害死貓。

百厭貓Willow在玩百合花後中毒，幾乎喪命。（fb@Lindsey Warnock）

居住在美國德克薩斯州（Texas）的Lindsey Warnock，6月初在自己的Facebook裏分享了千字文訊息，講述家中貓咪在逗弄屋裏的植物後幾乎喪命！她發文懺悔，稱自己幾乎成了殺人犯，更呼籲所有貓奴要留意植物的潛在危險。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

百合花極危險

事件發生在5月底時，因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，Lindsey需要留在家中工作。她早前已買了些百合花放到工作室裏，希望美化室內環境，沒想到這就是毒害貓咪的元兇。

百合花雖然美麗，但隨時會毒死家中毛孩。（fb@Lindsey Warnock）

Lindsey在工作時，留意到貓咪Willow在玩弄着百合花。一開始時她沒特別關注，只是擔心貓咪會弄到全身是花粉，於是趕走了牠。

但她突然心血來潮，想到要在網上找尋與百合花的相關資料。結果她看到「百合花所有部分，包括莖、葉、花瓣、花蕊甚至花粉，都是對貓有毒，即使只是接觸小量（貓掌碰到百合花，再舔拭時，毒素就可能因此進入體內），亦隨時可致命。」

Lindsey被嚇得手足無措，趕緊致電到獸醫診所。由於疫情關係，診所職員指他們會派人開車前來接走貓咪。經檢查後，獸醫表示Willow的情況並不樂觀，因為牠的嘴巴、和舌頭都有花粉。在過去接觸的個案中，貓咪中了百合花毒後，幾乎無一能倖免。

無知隨時害死貓

Lindsey聽到消息後，哭得很厲害，她覺得是自己害了貓咪，如Willow有任何不測，她就是殺人犯！Willow在獸醫診所裏，嘔吐了好幾次，獸醫要用藥物助牠排出毒素。

幸好Willow生命力橫強，經過兩天的療程，牠奇蹟地活下來了！獸醫替Willow檢查了身體，相信毒素未有損害牠的內臟。

我對自己買了對貓咪有毒的花朵而感到內疚，我覺得自己就像是一個殺人犯般。我是個無知的媽媽，縱然我已養過許多隻貓，但從沒聽說過百合花對貓有毒。 Lindsey Warnock

獸醫指不少人都是在發生事情後，才驚覺身邊常見的東西可能對貓咪有毒。而Lindsey也表示：「我不想再看到任何人受這種痛苦，我從今不會再把花帶到家裏！」

有寵主在Facebook社交平台留言，表示家中法國鬥牛犬Lily，竟因一株5美元的盆栽而失去性命。她沉痛地發文告誡各寵主，希望這樣的事件不要再發生。

許多植物都隨時會危害到狗狗健康呢？在ASPCA（美國愛護動物協會）的官方網站上，其實早已公布對狗狗有害的植物有近400餘種！不過，許多植物未必會輕易接觸到，但作為基礎知識，還是應預先略為記下來，以防萬一。

【點擊圖片放大看，這裏根據ASPCA公布，圖文介紹200種對狗狗有毒植物】

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資料來源：ASPCA