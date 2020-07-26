老鼠與德國牧羊犬愛上　每天爬進狗口裏　是為了更親近？

狗和老鼠可以結交朋友嗎？ 外國有隻荷蘭牧羊犬便跟老鼠成為了好朋友，牠們不單每次窩在一起，而且老鼠還不時爬進狗狗的嘴巴裏，進行某些「特別任務」！

荷蘭牧羊犬Osiris和老鼠Riff是對跨物種的好友。（Instagram圖片：osirisandfriends）

荷蘭牧羊犬Osiris和老鼠Riff有著特別的情誼，雖然牠們的外表截然不同，Osiris的體型甚至比Riff大數十倍，但牠們的感情非常好，幾乎整天都窩在一起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Riff從小已經跟Osiris一起生活，即使面對Osiris這隻巨犬，Riff仍然面不改容，而且身型嬌小的Riff還肩負一個特別任務，需要時不時都會爬進Osiris的口裏，然後......

▾▾▾到底Riff爬進Osiris的口裏做什麼呢？點撃圖片放大：看答案▾▾▾

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雖然Riff爬進Osiris嘴巴一幕，令人感到膽戰心驚，生怕Osiris會一個不小心咬到Riff。不過Riff每次爬進嘴巴裏，Osiris都會特別小心，一直相安無事。

Osiris的性格溫馴，牠除了Riff之外，還有兩位鼠友、兩位貓友，牠們平日都相處得非常融洽，主人更稱讚Osiris是「最溫馴的狗狗」。

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在南非，有隻老虎B因沒人照顧，也沒有同伴在身旁而顯得悶悶不樂，幸好這時牠遇上了一隻暖心的汪汪，令牠重拾歡樂。

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縱然是完全不同的動物，也不能阻隔牠們成為密友。在俄羅斯，有網民養了一隻貓咪與狐獴，牠們親密得像親兄弟，彼此間有着深厚友情，就連睡覺也要黏在一起。

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