狗沙灘吃了這東西塞腸亡　爸心碎呼籲：別對這東西掉以輕心

在英國，早前有狗主帶着兒子與愛犬到沙灘散步，不料狗狗卻走到垃圾堆翻東西，爸爸未能及時阻止，狗狗已吞下了些吃剩食物。事後狗狗顯得食慾不振，帶狗狗看獸醫，才得知狗狗吞下了這東西，一直未能消化。最終3星期後不治，離開了大家。

（Francis Howarth）

這事件發生在英國Blackpool附近的Lytham St Annes沙灘，上月底爸爸Nolan Holmes和媽媽Francis Howarth，帶着5歲的兒子Michael以及狗狗Bandit到沙灘散步，沒料到狗狗突然衝到垃圾堆裏翻東西吃，更因此令牠喪命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片了解清楚，究竟Bandit吃了什麼東西而喪命】

+ 4 + 3 + 2

當時Nolan有嘗試拉緊狗繩，但Bandit似乎對沙灘裏人們吃剩的BBQ食物很感興趣，完全沒法制止。在Nolan追上時，Bandit已吃下了不少垃圾。最終回家後，Bandit顯得沒有胃口，也精神不佳。

幾天後，Bandit更出現嘔吐情況，於是Nolan決定帶狗狗看獸醫，這時才得知Bandit將兩枝粟米連芯吞進肚裏。

獸醫表示Bandit的胃部有東西阻塞，兩枝粟米都沒法消化，一枝在肚子裏，另一枝塞在腸子裏，這令狗狗很不舒服。

起初，獸醫表示有望狗狗能順利把粟米芯排出體外，因為牠是一隻年輕又健康的狗狗。但再過了幾天，情況一直沒有好轉，Bandit顯得很辛苦，連走路也吃力。於是Nolan再次帶牠到獸醫處，在超聲波來查下，發現牠胃部有東西嚴重阻塞。

獸醫告知Nolan，現在只有兩個選擇，一是讓牠安樂死，二是給牠動手術看看能否清理這些阻塞的東西。Nolan二話不說決定要替狗狗動手術，因為牠是重要的家人。可惜一個小時後，獸醫傳來噩耗，指阻塞的食物已令狗狗腸胃出膿，並引發腹膜炎。

對於Bandit的離開，我們全家都感到很傷心。我們住的這裏，實在是一個美麗的地方，但沙灘卻到處是垃圾。我實在很生氣，就是因為沒公德心的人將垃圾亂放，才會令狗狗失去性命。我知道很多人不知道，狗狗吞下整枝粟米是隨時會致命的，我希望狗主多加注意，也希望所有人在BBQ後要好好處理自己的垃圾！ Francis Howarth

【狗狗就像小朋友，對任何事物也充滿好奇心，但這也潛藏着許多危機。在澳洲，有隻狗狗便因貪吃貪玩，誤吞了一種東西，導致出現腎衰竭幾乎死去。媽媽哭得死去活來，漏夜發文告誡所有狗主，「別跟我犯同樣的錯！」各狗主應特別留意！】

+ 6 + 5 + 4

許多植物都隨時會危害到狗狗健康呢？在ASPCA（美國愛護動物協會）的官方網站上，其實早已公布對狗狗有害的植物有近400餘種！不過，許多植物未必會輕易接觸到，但作為基礎知識，還是應預先略為記下來，以防萬一。

【點擊圖片放大看，這裏根據ASPCA公布，圖文介紹200種對狗狗有毒植物】

+ 96 + 95 + 94

+ 96 + 95 + 94

資料來源：ASPCA