為食柴見東西就吃　爸用另類方法糾正壞習慣

柴犬對食物的要求不高，只要有東西在面前，就會情不自禁狼吞虎嚥起來。有狗主為訓練柴犬，特別想出了這個妙法，就是讓柴犬公仔扮吃東西，然後便突然倒下。聰明的柴犬看到這一幕，似乎也有所領悟，趕緊把口中東西吐出。

你怎麼倒下了？沒事吧？(ig@shiba_sumomo_and_mila)

這隻生活在美國加州的柴犬叫Mila，牠有個壞習慣，就是看到食物，便會忍不住口，有時候要制止牠也制止不來。於是狗主忽發奇想，要用毛公仔好好教導柴犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片中可看到，柴犬Mila已把骨頭形狀的餅乾含在嘴裡，準備好好享用。但突然眼前出現一隻柴犬公仔，牠二話不說就埋頭吃東西，然後便暈倒地上。這突然狀況令柴犬也受驚了，趕緊把嘴裏的餅乾吐了出來。

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柴犬Mila更伸了舌頭出來甩動，像是要確保嘴裏沒沾到這「有毒食物」。雖然未知這教導方法是否湊效，但卻令不少網民感到方法有趣，值得一試。

雖然明顯看到影片是剪接而成，但柴犬Mila很合作，配合主人要求把東西吐出來，實在是難能可貴。網民看到後也大讚柴犬乖巧「配合主人演戲，是一隻好狗」、「竟然肯把餅乾吐出來，已很不容易，我家狗狗完全做不到」、「最後錯愕的表情要加分，應該是演技派柴犬」、「我猜主人有喝止柴柴，但牠肯聽話已不容易了」。

這對柴犬兄弟的主人，突然頓悟到狗狗已漸老，深怕有終有一天沒法再見，於是趕緊帶牠們四處拍照，留下美好回憶。

充滿笑容的畫面，兩隻柴犬將歡樂帶給大家。 （ig@nerishiro）

【點擊圖片放大看這對柴犬兄妹，如何用魅力笑容治癒萬千網民心靈】