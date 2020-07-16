我家狗狗去了哪？床上臥「超珍貴生物」　網民一看嚇呆

狗狗這麼可愛，無論牠變成怎樣，也魅力無減。這天媽媽回到睡房，怎料卻發現床上躺着一隻純白色的大東西，像極是稀有生物北極熊。牠安然地趴着一動也不動。當媽媽走近細看，才留意到原來牠是家中的狗狗妹比！

全身都是白色？不是北極熊嗎？（fb@ButMaybe0614）

一頭白色的巨型生物突然躺到你家床上，你會否被驚嚇到呢？媽媽養的是一隻美國惡霸犬，而且不是純白色的，但眼前的東西，卻像是全身白色。經過一番打量後，才知道牠就是...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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妹比是隻3歲多的美國惡霸犬，雖然樣子看起來有點兇，但事實上牠是隻「熱情活潑天真呆萌」的狗狗。牠的身體也不是如北極熊般全身雪白，而是有咖啡色如黑眼圈般的花紋在右眼。

媽媽拍下這照片時，狗狗趴下位置剛好遮蓋了黑眼圈，所以看來全身都是白色。於是分享到社交平台上，引起不少網民注意，大家都說這是一頭豬？河馬？北極熊？

網民留言表示，「家裏有稀有動物了」、「進擊的北極熊」、「北極熊來襲」、「第一眼我以為牠是豬」、「北極熊要怎樣才能領養？」、「很肥美，肉質一定好吃」、「看清楚時，才得知妹比很壯健」。

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