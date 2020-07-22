【大暑】最怕熱的狗狗Top5　西摩也只能排第二　第一名是...

今日是廿四節氣中的大暑，高溫下讓人連呼吸都感到困難，更何況是滿身是毛的狗狗呢？事實上狗狗真的很怕熱，再加上牠們身上沒有汗腺，不能像人類般從皮膚排汗散熱，只能靠吐出舌頭來散熱。以下５種狗狗，可以說是最怕熱的狗種，無論長毛或短毛，牠們都很怕熱！

炎炎夏日，就連人類也感到吃不消，更何況滿身是毛的狗狗。

別以為只有長毛狗會怕熱，面對炎熱的夏天，許多狗狗也是受不了的。尤其是現在許多寵物狗都不是在原產地生活，而是跨越了地域，因此更難以適應酷熱天氣。

每逢夏天，街上走動的狗狗都吐着舌頭在散熱，實在很常見。留心，不是只有長毛犬才怕熱，有些短毛犬也因身體結構，遇上炎夏會身體吃不消。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，留意這5種狗狗，牠們是特別怕熱的。西摩只能排第二，第一位會是誰呢？】

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夏天要和狗狗玩遊戲，也要留心狗狗會否過熱。

無論你家中養的是什麼品種的狗狗，在夏天時都應特別留意保持室內空氣流通，從而達到降溫效果。同時，也不應把狗狗關在陽台，因炎熱的陽光隨時曬傷牠們，令牠們脫水甚至死亡。

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