【柴犬】型爸單手抱15kg肥柴　練肌肉不是重點　真正原因超暖心

夏日炎炎，豔陽高照，只消數分鐘就能將地面燒得灼熱，溫度甚至可高達攝氏40度，其實絕不適合赤腳的狗狗們行走。因此，飼主錢爸為了避免愛犬「錢錢」燙傷，竟單手抱起15公斤的牠，帥氣舉動震撼網民。

來自台灣的12歲柴犬「錢錢」曾多次被遺棄，幸好遇上現任飼主，終能一嚐備受寵愛的滋味。現任飼主錢媽和錢爸對牠疼愛有加，後者甚至為了一個暖心理由，不惜在烈日當空下單手抱著高達15公斤的牠行走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

12歲柴犬「錢錢」體重高達15公斤。（Facebook@錢哥的四分之三日常）

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錢媽接受《香港01》訪問時憶述當時情況，指那天中午錢爸因要帶錢錢上班，但又不想牠被地面燙傷，於是便一手拿著袋子，一手抱起牠，面不改容地走了大概十多分鐘。錢媽笑言：「（錢爸）走到公司時渾身都是汗。」

錢媽更透露，愛狗心切的錢爸經常也會抱起牠，「平常散步出門前，我們就會摸地板，地板如果還燙著，就會抱起錢錢，到草地才放牠下來。錢錢散步完，也常常是爸爸抱回家。」網民們看到錢爸的舉動後，也不禁大讚他帥氣，「爸爸厚實的臂力讓錢錢也很放心」、「貼心的爸爸」、「真男人」、「幸福的負擔」。

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