【獸醫】小狗因破傷風致全身癱瘓　神醫收養21天後扭轉結局

生命是充滿奇蹟的，別輕言放棄。在美國，幾個月前有人帶着小狗到獸醫處求助，在得悉小狗因破傷風而導致全身癱瘓，醫療開支會相當昂貴後，主人表示沒法支付，只有懇求獸醫把狗狗接收去。獸醫不忍就此奪去狗狗生存的權利，於是無私地收養了小狗，並悉心治療牠。沒想到才不足一個月，這小狗竟奇蹟地康復了！

初接Bunny回家時，牠根本不能動彈，身子不時抽搐。(ig@bravelikebunny)

這則窩心的故事，來自美國佛羅里達州。4月初，獸醫Ali Thompson接到一宗求助，指家中小狗突然全身僵硬沒法走動。經檢查後，Ali發現小狗是因破傷風引發全身癱瘓，急切需要24小時貼身的照顧。但狗主表示自己沒能力支付昂貴醫療開支，並懇求Ali把狗狗接收。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Ali不忍心小狗失救死去，於是把狗狗收養，並悉心照顧着牠。沒想到小狗生命力橫強，才3個星期，小狗便能再次站起來走動！

【點擊圖片放大看，Ali是如何拯救這隨時有生命危險的小狗，並諦造出奇蹟】

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要勇敢得像Bunny

Ali感謝大家對Bunny的關注，並在IG裏再詳細講解牠的故事！(ig@bravelikebunny)

Bunny能奇蹟般地康復，完全是靠牠自己堅強的生命力！我們都為Bunny的康復感到自豪，甚至高興得流下喜悅的眼淚。我為牠感到驕傲，我知道牠是承受了多麼痛楚，才能捱到今天。 Ali Thompson

Ali認為Buuny是橫強的生命鬥士，在接受治療期間所承受的痛楚，實在痛苦非常。但小小的Bunny沒有放棄生命，牠勇敢面對並克服，能再次在草地上奔跑，全靠堅毅不屈的精神。牠的故事很感動人，希望大家在失意時，也應學習Bunny，別輕言放棄。

【生命是充滿奇蹟的！就像這隻狗狗，牠被火車輾過，但仍堅持活下去，並繼續把快樂帶給身邊的人！】