柴犬遇石卵路想出「無痛走法」　智破爸詭計獲網民激讚

大多數狗狗好動又活潑，容易衝動行事，但在牠們當中其實也有謹慎思考派，例如來自台灣的柴犬媽媽Mikasa。牠日前和其子女及飼主外出散步，遇到令人避之則吉的石卵路，牠的反應出乎一眾網民意料，因此備受稱讚。

黑柴Mikasa雖然外表童顏又可愛，但其實已是3柴之母，早在2017年就誕下了兩子一女，分別名為「Kayobi」、「Hanako」和「Kuma」。既然身為媽媽，牠的舉止自然比子女們成熟，光是從日常的反應就可看出牠有多聰明。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬媽媽Mikasa（右一）和牠的子女。（Facebook@柴犬《Mikasa》一家の日常。）

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日前，飼主Mikasa爸帶著牠們一家4口外出散步，期間遇上一大片石卵路，在密密麻麻的石卵中間則有一條又幼又窄的平路。飼主身先士卒，首先走上那條窄窄的路，另外3隻柴犬見狀瞬即跟隨飼主腳步，4隻腳也靈巧地踏在小路上。另一方面，Mikasa做出意外的選擇，獲網民們一致大讚聰明。

Mikasa爸接受《香港01》訪問時表示，其實他們經常也會路過這段路，而3隻愛犬也由最初就學懂走平路，令他也不禁大嘆「好厲害」。除了石卵路外，Mikasa爸經常也會帶著愛犬們上山下海，在牠們的專頁上可看到不少唯美風格的寫真照。

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