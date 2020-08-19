狗年齡｜小獵犬樣貌似4個月大　媽在生日會爆牠真實年齡網民嚇呆

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自美國的騎士查理王小獵犬Nessa，外表看起來像隻小奶狗，牠憑著一雙水汪汪的大眼睛、天顏般的童顏，迷倒不少粉絲！日前，媽在Instagram上載了一張Nessa生日會的照片，爆出牠的真實年齡，令不少網民大嚇一跳！

Nessa有著一雙水汪汪的大眼睛、天顏般的童顏，迷倒不少粉絲！（Instagram圖片：nessathecavalier）

美國有隻名叫「Nessa」的騎士查理王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel），牠可說是小獵犬界的網紅，全因牠有著水汪汪的大眼睛、天顏般的童顏！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Nessa的體型、外表看起來只像4、5個月大的小奶狗，絕對稱得上是「小鮮肉」。不過，牠的媽媽日前在Intagram上載了一張照片，她指今年受到新冠肺炎影響，沒有人前來參加牠的生日會，並且標示出Nessa的歲數，令不少網民都為之震驚！原來牠年紀已經這麼大？

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不少網民都擔心Nessa長得那麼年輕，是因為牠身體出問題。事實上，Nessa同胎的兄弟姐妹體型都很正常，唯獨牠一隻那麼細小，所以Nessa媽亦曾經帶牠到獸醫診所檢查。幸好，醫生指牠的身體並沒有任何基因缺憾或突變，只是身型不幸地長得比較細小。

然而，這種「不幸」卻讓牠在網絡上一炮而紅，目前已經有超過20萬網民追蹤牠的Instagram，牠的粉絲更遍佈全球，可說是因禍得福。

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來自美國的德國牧羊犬Ranger，大概是世界上最迷你的德國牧羊犬。目前2歲的Ranger，外表卻只有半歲大，看起來非常童顏！至於牠保持年輕的原因，卻跟一個奇疾有關。

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來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的？

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