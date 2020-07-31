橘貓不知最愛公公離世　頭七做出這感人舉動　惹哭所有人

縱使動物們未必如人類般聰明，但牠們同樣有著情感，同樣會興奮、失落、甚至掛念。 貓咪「橘橘」每日最愛待在公公身邊，可惜公公在數個月前不幸離世，而對噩耗懵然不知的牠則依舊日復日地守在公公的房門前，等待那抹不會再出現的身影。

台灣網民乾乾的爸爸於數個月前離世，不但家人受到打擊，連家中的貓咪「橘橘」也變得悶悶不樂。乾乾表示，橘橘仍每天待在公公生前常坐的位子上，彷彿在等公公回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

公公起初非常討厭貓咪。（受訪者提供）

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飼主乾乾接受《香港01》訪問時表示，3歲的橘橘在起初並不獲公公接納，花了半年多才終靠死纏爛打策略攻陷公公。她笑言：「這隻貓會固定8點叫他起床上班，睡午覺一定要睡我爸肚子上，看電視就是會坐在爸爸椅子旁邊，天天要我爸幫牠拍屁股。」自此，公公和橘橘每天形影不離，建立起深厚的人寵情。

然而，這段溫馨的日子因數個月前的一個噩耗戛然而止。公公去世後，橘橘似乎仍懵然不知，堅持天天如常地守在公公房門，準備叫他起床上班，還因不見公公的身影而持續喵喵大叫。乾乾看到這幕後坦言大感心酸：「當下覺得牠很忠心，但又很心酸。」

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