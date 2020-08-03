柴犬到海邊超興奮　合照表情1秒崩壞　網民笑爆：牠修不好了！

柴犬是一種活力充沛的狗狗，所以飼主要經常帶牠散步「放電」，才能保障家裏家具的安全。 台灣有位飼主最近開始帶家中的柴犬到海邊放電，沒想到牠出奇地喜歡海邊，每次都玩得超開心。日前（7月25日），飼主又再帶牠到海邊遊玩，柴犬抵達後表現得超興奮，家人還意外地拍下牠表情崩壞的一刻......

柴犬賴皮每次到海灘都玩得超開心（Instagram圖片：Laipishiba）

居住在台灣的柴犬「賴皮」，下個月便剛滿一歲，現在可說是牠精力超旺盛的階段。所以媽媽Jessica最近便趁著夏天帶牠到海灘玩耍，她接受《香港01》訪問指：「最近假日滿常帶牠去海邊的，牠很愛玩沙。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前（7月25日），媽媽再趁休假帶賴皮去海邊，到達海灘後，親友拿起手機打算打卡留念，沒想到竟然拍下賴皮表情崩壞的一刻......

賴皮的樣子崩壞了？！還引起數千網民笑不攏嘴？到底是怎麼回事？（Instagram圖片：Laipishiba）

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「我們家有一隻到了海邊就崩壞的柴」媽媽把照片放到facebook群組「柴犬司令部」，有超過3千位網民都被賴皮的照片逗笑，部分網民留言指：「一定要這樣特寫嗎？笑死我了」、「興奮到模糊」、「當時真的嗨到炸掉」、「修不好了！主人」、「哈哈哈，看到這個笑容我也崩壞了」大家有因為賴皮的特寫照而大笑一番嗎？

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這隻表情豐富的唐狗叫Leo，快要一歲了。但牠天生就是眉頭緊鎖，一副大叔臉，有種不怒自威的感覺。事實牠卻是個膽小鬼......

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