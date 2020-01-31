【貓奴攝影】靠這招捕捉主子可愛無辜表情　揮動逗貓棒有竅門！

編按﹕愛貓之人無論是有飼養主子與否，都大多愛看主子萌圖，治癒心靈，但有沒有想過自己也能記錄主子的可愛呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日本的逗貓棒魔術師 教你如何為主子拍下萌照」，刊於01撐場】

想為主子拍下萌照，但自由隨性的主子總是不合作怎麼辦？奴才們是時候上課了！

著名日本主持貴婦松子（マツコ・デラックス）的《松子的未知世界》（マツコの知らない世界）中，邀請到被稱為「逗貓棒的魔術師」的寵物攝影師湯澤祐介先生及其妻子，為大家分享如何捕捉主子不同面貌。

嘉賓的湯澤祐介先生及其妻子也是因愛貓而相識。（《松子的未知世界》截圖）

一般的時候大多貓咪的瞳孔都較小，一派冷酷神秘的氣質，但當貓咪興奮起來，瞳孔便會放大，眼睛裏黑色部分增加，顯得既可愛又天真無邪。就像《史力加》（Shrek）裏面的皮靴貓（Puss in Boots）平常Chok爆的樣子，撒嬌時搖身一變，用水汪汪的大眼睛擺出楚楚可憐的樣子，冧死一眾貓奴。

不過你又知不知道如此可愛的主子的祖先，原來是肉食性的野生動物？而主子現今仍繼承其狩獵本能，所以當我們用像鳥的羽毛或老鼠、昆蟲等生物的形狀的逗貓棒吸引主子，便可以刺激其狩獵本能，讓牠能醉心於跟奴才們遊玩。而不同類型的逗貓棒也能發揮各種功效，例如毛球類型能令主子抱着它並蜷成一團；最近大熱的長線型逗貓棒則易令主子變得活潑，奴才們可以拍攝到牠們跳躍等激烈的反應。

基本認識了逗貓棒不同類型後，實際又應該如何活用呢？節目嘉賓湯澤祐介先生介紹他自豪的必殺技「The World」（取名來自《JoJo的奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険）內的梗，雖然我不太懂，笑），意即該技巧可如讓時間停止，停止主子的動作；其做法是﹕

1. 先劇烈揮動逗貓棒，令主子活躍起來 2. 然後在主子臉前把逗貓棒慢慢地前後揮動

這樣，奴才們便可以在主子暫停動作的同時，更易拍攝其瞳孔擴大的時刻。

相反，若想拍出主子富躍動感的瞬間，便不能不提日本攝影師久方廣之的著名攝影集，收錄了大量主子使出「貓貓拳」的瞬間！要令一貫傲嬌的主子展示活躍一面，已相當費力，更何況是要捕捉「貓貓拳」。湯澤先生在節目中講解該攝影技巧，原來逗貓棒在拍攝中繼續發揮其效用﹕

1. 先用長線型逗貓棒，令主子活躍起來。 2. 不看攝影機並單手操作，望着貓咪動作連拍多張。

奇跡的瞬間就藏在那無數枚照片中。

主子喜好常變，難對相同玩具一直都起反應，準備多款種類的逗貓棒，令主子玩不膩也相當重要。

除了運用逗貓棒，多加了解主子特性，也能令拍攝事半功倍。譬如主子多喜歡躲進東西的下面，因此讓牠鑽進被窩可使其興奮，同樣能拍下瞳孔擴張的一刻。而主子身體比起大多其他動物格外柔軟，可擺出除了「貓貓拳」外如人類般的甫士，例如像大叔的慵懶姿態，看着也相當治癒！登場的一位倚在攝影機上的主子太過舒服地睡覺，亦不禁萌到主持貴婦松子。

萌到主持貴婦松子的慵懶姿態的主子。（《松子的未知世界》截圖）

加上，活用奴才們的想像力，也可以為拍攝模式變得多元化。例如2007年「ねこ鍋」（把主子放在鍋裏）、2015年「のせねこ」（在主子頭或身上放東西）或是2016年「自撮りねこ」（主子自拍）等不同主題，令主子的寫真各有風格，百花齊放。

各位奴才要繼續努力掌握各種逗主子的技巧，不僅為牽引及記錄主子的可愛，亦是保持與牠們溝通，這樣才不會被打進冷宮的！奴才之道迢長路遠，共勉之。

內容提供：雪話

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