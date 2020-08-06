美國短毛貓「閃電手」偷吃名貴食材　港媽轉身見這幕超崩潰

貓咪不但性格高傲，而且對生活也很有要求，就連偷吃也要挑名貴食材。一名港媽日前將每斤價格值港幣數百元的名貴食材置於桌上，豈料回頭就不翼而飛。她立即鎖定疑犯為家中一頭美國短毛貓，該名疑犯面對盤問裝作一臉無辜，令她哭笑不得。

美國短毛貓「小番薯」現年6歲，貪吃的牠經常會使出「閃電手」偷食，用迅雷不及掩耳的速度偷走家人的食物，獨自大快朵頤。日前，小番薯再度出招，這次的贓物非常名貴，港媽Jojo透露該食材每斤價值高達780元！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現年6歲的「小番薯」非常貪吃。（受訪者提供）

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日前，Jojo準備熬粥，遂把該名貴食材拿出來浸泡，並就此放在餐桌上。她其後因陪伴兒子而離開客廳，待她回來後，該名貴食材已不翼而飛，「等我再出嚟時，就剩低條渣喺到。」她隨即質問小番薯，後者心虛地迴避她的眼神，只喵了一聲，彷彿在說：「唔關我事。」

此時，Jojo的老公恍然大悟，頓時明白小番薯剛才為何對貓罐頭毫無興趣。Jojo笑言：「梗係啦，780蚊一斤，一定好食過罐罐啦！」雖然食材被偷，但Jojo仍一笑置之，「我冇鬧佢，食咗就算啦，難得佢鍾意食。」

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