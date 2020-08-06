柴犬瑟縮在公路旁　車手欲救折返救狗　最後fb尋主人結局超淚崩

動物沒有「馬路如虎口」的概念，假如狗狗不幸走失，牠好可能會誤闖到馬路上。 台灣有網民早前發文指，在公路上遇到一隻走失柴，網民看到牠神情慌張，擔心牠會出意外，於是一找到機會便馬上掉頭救狗。最後他能否改變狗狗命運呢？

網民在公路上遇到一隻柴犬。（受訪者提供）

台灣網民Rex Zhuang早前在facebook群組「狗狗走失協尋互助」發文，指在桃園通往新莊的公路上，遇見一隻走失柴犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rex Zhuang接受《香港01》訪問指，當天早上上班大約7點半，「我看到那隻柴犬很慌張在路邊，但我在車道中間，早上車流量太大，真的沒辦法馬上停下來。」由於當時他在三條線道的中間，所以即使看到狗狗，也無法立即停下來救狗，「我馬上去前面的路口迴旋。」

車手不忍心柴犬繼續逗留在眾多車輛穿梭的公路上，於是在公路上找到機會便馬上折返，希望把柴犬救起，最終能否改變狗狗命運呢？

柴犬非常慌張，車手能否救走牠呢？（示意圖）

▾柴犬瑟縮在路上，車手掉頭救狗，能否改變牠命運呢？點撃圖片放大看▾

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他及後把當天的來龍去脈、柴犬的照片放到facebook群組「狗狗走失協尋互助」希望可以幫柴犬尋回主人，結果皇天不負有心人，飼主看到帖文後立即聯絡他，總算為柴犬找到主人。Rex及後指出：「希望這個故事可以宜導更多飼主，讓他們了解正確保護寵物的觀念。」

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