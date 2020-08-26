【狗牙痕】金毛尋回犬緊咬這東西　一放口害媽超痛：你敢鬆口？

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有試過與家中狗狗對峙着嗎？有時候牠們叼起的東西會帶來危險，爸媽總是千方百計想要牠放下來，結果總是失敗。這次小金毛便咬着媽媽重要的貼身用品不肯放，媽媽表示無奈又害怕，只能出言恐嚇：你鬆嘴試試看！

媽媽好好玩呀！（FB@黃金獵犬大聯盟）

平常你會被家中的狗狗欺負嗎？這隻小金毛，口裏叼着媽媽的貼身用品，卻怎麼樣也不肯放口歸還，媽媽想用力拉扯回來，但又怕傷害到自己，實在百般無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片，看看小金與媽媽的對峙情況，最後結果會怎樣呢？】

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這張相片紀錄了人狗互動的瞬間，也給網民無限聯想。究竟媽媽會否發火？小金會否乖乖放口？小金會否被懲罰？

媽媽把百厭小金毛Double的照片分享到「黃金獵犬大聯盟」裏，網民看到後都表示有趣極了：「可以聯想到當時媽媽有多恐懼」、「汪：明天起每天要肉肉，只許多不許少」、「被彈到一定很痛」、「我仿佛聽到慘痛的叫聲」、「請問小金一切還好嗎？」。

【除了金毛會與主人鬥氣外，這隻柴犬也叼走了這東西。在疫情肆虐下，沒這東西怎出門呢！】

1歲半的柴犬Puku超級頑皮。（Instagram圖片： puku_puku_go_go）

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