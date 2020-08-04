印度少女無私助老狗尋家　她真正身世公開　感動所有網民

年紀老邁的狗狗，牠們是更需要一個永遠的家。 印度少女Meena Kumar，由於她深切地明白一個家對狗狗的重要，因此多年來她一直無私地為老狗們尋找一個永遠的家。她也透過做義工、網上眾籌等方式，協助動保組織推動領養老狗活動。

印度少女Meena Kumar，她今年才14歲，但她已在動物保護組織裏當義工多年。在眾多毛孩裏，她最為關心的就是老年的狗狗。隨着她為老狗眾籌的事件被傳媒曝光，她也把自己為何特別鍾情於老狗的原因說出。

原來這一切，都與她自己的親身經歷有關，她一心一意為老狗尋家，只是因為她知道，有一個家，就是再給老狗一次機會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何Meena Kumar特別照顧老狗呢？一切要從她身世說起。】

由於要17歲才能成為全職的動保成員，但Meena沒有放棄為老狗服務的想法。她透過網絡平台，發起眾籌活動，將籌得的錢，全數支援動保組織。

家可令老狗重獲新生

Meena知道，只要給老狗一個家，牠們定必可以活得更精彩，這是給牠們重新的一個機會。

憑藉着Meena的努力，她每天把35美元儲起來，加上得到父親等協助，現在她的眾籌計劃已有14000美元。Meena明白這一切都只是個開始，真正有需要的老狗還有很多很多，牠們都正等待我們伸出援手，給牠們一個永遠的家。

【老狗都很忠誠可靠，值得擁有一個家。點擊圖片看另一隻老狗故事，牠的好朋友離去了彩虹橋，主人決定領養新貓咪，不知老狗會否喜歡呢？】