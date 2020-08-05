【唐狗】飲水前擺出「離奇魔法陣」　媽笑稱牠前世一定是班長

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你家狗狗有什麼奇怪癖好嗎？狗狗的行為，有時候連最熟悉牠的主人，也感到莫明其妙。

在台灣，有隻唐狗在飲水前，總要進行一系列神秘儀式，然後才開始飲水。媽媽每次看到後總是覺得哭笑不得，飲水也要這麼大費周章的嗎？

唐狗Mango在飲水前，要把心愛玩具佈置一番，其實牠心底在想些什麼？（FB@Mango Hsu）

這隻來自台灣中櫪的唐狗叫Mango，平日在家中最喜歡玩小兔子公仔了。牠每天都把小兔子公仔叼來叼去，像是在進行很重要的事情。最近，牠每次飲水前，都要把小兔公仔按持殊位置擺放，像是在進行神秘儀式後才去喝水。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，唐狗Mango究竟在擺什麼陣呢？】

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就這樣，6隻小兔子公仔，齊整地安排在水碗前列隊，畫面十分有趣古怪。

網民看到狗狗這樣做，都腦洞大開給出創意留言。「牠一定是有強迫症」、「真是一位好老師，牠在教導小朋友飲水前要排隊」、「可能牠在替每隻小兔子公仔在點名呢！」、「繼魔法陣後Mango又有新創作」、「真是大藝術家，創意很豐富」。

▾▾▾狗狗的行為總令人難以預測。豹哥做了什麼會在路面留下鬼畫符呢？點撃圖片放大：揭開真相▾▾▾

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