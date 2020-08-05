【唐狗】飲水前擺出「離奇魔法陣」　媽笑稱牠前世一定是班長

你家狗狗有什麼奇怪癖好嗎？狗狗的行為，有時候連最熟悉牠的主人，也感到莫明其妙。

在台灣，有隻唐狗在飲水前，總要進行一系列神秘儀式，然後才開始飲水。媽媽每次看到後總是覺得哭笑不得，飲水也要這麼大費周章的嗎？