【隔離】汪好友手術後需隔離在籠　臘腸狗一個人性舉動獲激讚

當好朋友生病時，當然會萬分焦急，原來狗狗也會出現同樣情況。在社交平台Reddit上，早前便有網民分享了自己家中狗狗的故事。她表示家中有兩隻臘腸狗，其中一隻因為需要動手術，在住院幾天後，回家仍要困籠中休養。但一直和牠成長的好友，顯得憂心忡忡，更做了一個極窩心的行為，像是要時刻陪在好友身旁。

兩隻狗狗生活在一起已好一段日子，牠們不可以沒了彼此。（reddit@conniedew）

這個非常暖心的故事，來自網絡社交平台reddit。網民指她家中有兩隻臘腸狗，其中一隻因動了手術，回家後要困籠休養。沒想到一直陪伴成長的好友，竟然顯得悶悶不樂，牠甚至做了一個窩心舉動，似乎要時刻伴在好友身旁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不管要花多少錢，我只希望Karl可以健康地活下去！ conniedew

Karl的情況有好轉，牠已能勉強地站起來，更高興地搖着尾巴呢！（reddit@conniedew）

Drake的窩心行為鑊網民激讚，但原來牠自己也有個傷心的過去。主人指出Drake曾是被棄養的狗狗，在4年前才收養了牠。早兩年牠也有IVDD問題，幸好接受手術後已康復。

另外，Drake也有嚴重的分離焦慮症問題，牠時刻都需要有人陪在身旁才會安心，這也可能是牠把床鋪搬到好友旁的原因之一。

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