慶祝臘腸狗16歲大壽　媽親製駕駛執照　還送上大驚喜

為家中狗狗送上生日禮物時，你會考慮到什麼呢？美國狗主便用行動告訴大家，最重要就是為狗狗送上合適貼身的禮物。她的愛犬今年已16歲，雖然還行動自如，但走動不久後就顯得吃力。於是在今年狗狗生日時，她特製了一份窩心的禮物，相信狗狗一定會喜歡。

Moose今年已16歲了，雖然已是老狗，但牠還很精神。（fb@Allie Miller）

生活在美國伊利諾州的Allie Miller，她近日為狗狗的16歲日費盡了心思，最終想到一份相當適合的禮物，希望狗狗收到後會高興。要製作這份小禮物一點也不容易，她要提早預訂，同時還要用高超的Photoshop技術，才能順利完成。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，媽媽Allie除了PS了張駕照外，還準備了一份大禮物給臘腸狗Moose！】

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Moose是我們家中重要的成員，每年生日大家都會全力以赴去想出最適合牠的禮物。無論是我的父母、兄弟、姐妹以及我男友，他們都會在Moose生日時送上祝福。我相信牠早已被寵壞了，但我們都是心甘情願的。 Allie Miller

除了這輛私家車與駕照外，Allie表示她還在生日當天，準備了Moose最喜歡的雪條。可惜狗狗不能吃太多雪條，不然的話Allie是毫不吝嗇，會讓牠吃一個雪條自助餐的！

▼▼▼▼▼同樣是送生日禮物，但這次是心痛地送上。美國一位男孩因父親對狗毛過敏而無法養狗，其後更因癌症病逝。不過，原來父親早就為兒子準備了最後的生日禮物，希望能滿足他一直以來的夢想。▼▼▼▼▼