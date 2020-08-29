【貓與蜥蜴】恩怨情仇一次過睇　40幅照片告訴你牠們的特殊關係

印象中的喵星人，總是一臉高冷，喜歡獨來獨往，不多理睬身邊的人和事。但事實上，已有不少實例證明，喵星人能和許多毛孩成為親密好友就例如是蜥蜴！

究竟喵星人與蜥蜴是敵？是友？

喵星人與蜥蜴之間，會擦出怎麼樣的火花呢？雖然牠們是不同物種，但有時候，牠倆卻可以和平共處，成為親密好友。網絡社交平台Reddit上，便有網民分享了喵星人與蜥蜴相遇時的照片。

當然，不是所有都是和睦共處，也會有廝殺場面的出現。但網民們的分享，都很能捕捉到兩者相遇時的神韻，實在相當有趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片，看看喵星人與蜥蜴相遇會發生什麼事？】

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貓咪和蜥蜴可否和平共處呢？這其實很難預測，可能真的要講緣份。但要留心，貓咪是肉食動物，生活在野外時，蜥蜴本來就是牠們會狩獵的對象。因此，如果你考慮想貓又養蜥蜴的話，一定要考慮到這點。

或許，先試試把牠們分隔開來，待觀察一段日子後，才讓牠們有親密接觸，這樣才能避免不必要的意外發生。另外，一般情況下，大型蜥蜴與貓咪比較能融洽相處，可以多留意這點。

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