橘貓用頭狂蹭大型蜥蜴撒嬌　表面溫馨背後其實暗藏陰謀？

飼養不同種類動物除了極具挑戰性外，觀察動物們之間的相處也能為生活增添不少趣味。日本一名網民在家同時飼養了多達7種動物，將住所變成彷彿動物園般。他家中的貓咪經常主動磨蹭巨蜥撒嬌，在這看似溫馨的日常背後，其實暗藏著貓咪的小心機。

日本網民Emi的家十分熱鬧，全因她飼養了多達7種動物，包括貓、狗、綠鬣蜥、天竺鼠、鸚鵡、牛奶蛇，及烏龜，儼如一個小型動物園。當中感情最要好的跨品種組合並非貓狗，而是貓與蜥蜴，令網民大感訝異。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪竟然與巨蜥最要好。（Twitter@emichan_iguana）

▼▼▼▼▼點擊放大看貓咪向綠鬣蜥撒嬌的背後陰謀！▼▼▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

6歲的綠鬣蜥名叫「Igu前輩」，在家中與橘貓是對形影不離的密友，不但經常一起午睡，橘貓偶爾更會向牠撒嬌，不斷在牠的背上磨蹭。日前，Emi將一段橘貓向蜥蜴撒嬌的影片分享至Twitter後，旋即吸引逾700萬人觀看，引起網民熱烈討論。

眼見愛寵突然大受歡迎，Emi亦不忘提醒網民，飼養鬣蜥前必須深思熟慮，又補充指牠們身體最長可達180厘米，在發情期亦或會變得異常兇猛。

▼▼▼▼點撃看另一對貓和巨蜥的甜蜜生活！高傲貓咪竟視巨蜥為無物？！▼▼▼▼