唐狗捨身保護拉布拉多好友　牠病逝後3周　「死黨」挑同時間離世

狗狗們性格出名忠心，不論對飼主或其他狗狗，也同樣有情有義。早前，一頭唐狗因罹患癌症病逝，時隔僅3周，其拉布拉多好友隨後亦在睡夢中離世，與牠在彩虹橋相聚。負責照顧牠們的義工透露，牠們離世時還有另一巧合，彷彿印證這是冥冥中已註定的緣分。

唐狗「沙皮」和拉布拉多「大嚿飯」相識逾十載，從早年一同流浪、被放養，至6年前被義工救起，齊齊入住香港流浪狗之家，牠們一直密不可分，感情好得仿如親生兄弟。早前沙皮病逝，大嚿飯在不足一個月亦相繼離世，令義工也不禁懷疑到底是巧合還是緣分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「沙皮」和拉布拉多「大嚿飯」是對好兄弟。（香港流浪狗之家）

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沙皮不久前因癌症病逝，曾多次經歷大病的大嚿飯自此健康再度轉差，在短短3周後便在睡夢中離世，而牠們離世的時間更有著驚人的巧合，均在上午6時多，似乎是牠們用最後的生命來紀念彼此的情義。

義工Angela接受《香港01》訪問時表示，曾從鄰居口中聽聞，大嚿飯有次被兇猛流浪狗攻擊，幸得沙皮捨身相救。至於大嚿飯偶爾也會發惡，挺身保護好友。這對好兄弟現已雙雙脫離病魔折磨，無拘無束，想必就如義工所言，牠們正在彩虹橋會合，繼續過著無憂的日子。

▼▼▼▼同場加映：唐狗甚有靈性，也許就連離去一刻也不忘考慮主人感受▼▼▼▼