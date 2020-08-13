9歲唐狗胃反轉　媽簽放棄急救同意書　事後發文籲主人勿犯這錯誤

動物們無法用言語表達感受，往往只能靠飼主細心觀察，才能猜到牠們的所需所想。一名台灣飼主周三凌晨（12日）就在網上分享一則驚險經歷，指家中唐狗無故突然表現得沒精打采，二度送院後才發覺是「胃反轉」，狗狗命懸一線。飼主事後發表警世長文，提醒一眾網民切勿犯下一個常見錯誤。

來自台灣的唐狗「菲菲」今年9歲，在飼主無微不至的照顧下，牠的身體狀況一直十分理想，誰料日前牠竟突然險些葬身於手術台上。女飼主日前（12日）發文講述事發經過，並以自身經歷含淚警惕其他飼主。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「菲菲」日前險些葬身於手術台上。（Facebook@米克斯菲菲的走路日記）

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據該帖文所指，飼主當日如常餵菲菲進食，而且亦有特地把食物剪碎，以便牠吞嚥。然而，在飯後散步時，菲菲突然賴在地上不願動，而且肚子看起來鼓鼓的，飼主遂立即是帶牠到醫院。當時醫生從X光片只看到菲菲的胃內充滿氣體，除此之外並無大礙，於是只進行了簡單治療及處方藥物。

可是菲菲的情況在吃藥後仍不見好轉，飼主隨即在深夜帶著牠直奔醫院。這次，醫生透過X光片發覺菲菲出現「胃扭轉」，女飼主的腦海頓時一片空白，聞訊險嚇得昏倒。她憶述當時簽署手術同意書時已渾身發抖，看到「放棄急救同意書」的一刻更瞬間淚崩，久久無法下筆。

幸好菲菲病發時沒禍及其他內臟器官，最終順利完成手術，於翌日已極速恢復精神，更獲獸醫批准提早出院，讓飼主們鬆一口氣，放下心頭大石。

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