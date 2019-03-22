唐狗吃鴨肉醬後急性中毒亡　狗主含淚發文警惕：別以為吃一點沒事

動物們和人類的身體構造不一，我們的「糖果」隨時是牠們的「毒藥」。日前有台灣網民分享愛犬因誤吃鴨肉醬汁而中毒身亡的悲劇，希望警惕其他寵主要好好看顧寵物，勿讓牠們胡亂進食人類食物。

周一（3月18日），一名姚姓台灣網民在Facebook群組「米克斯傳奇」發文，告誡其他寵主千萬別讓寵物亂吃人類食物。姚姓網民的愛犬「皮皮」因偷吃了鴨肉醬汁而中毒，在短短9天內因溶血而離世，令他悔疚不已。

姚姓網民表示，「皮皮」在3月10日趁她不注意時，偷吃了少量鴨肉醬汁和雞湯。翌日，「皮皮」的肚子發出異常的咕嚕聲，她起初不以為然，以為這只是因醬汁太油膩而造成的腸胃不適。「皮皮」的情況在隨後兩天急轉直下，不但食慾大減，而且不願走動，一直躺在窩裏。

「皮皮」在3月10日趁主人不注意時，偷吃了少量鴨肉醬汁。（FB@姚寶寶）

情況急轉直下

直止3月14日，姚姓網民發現事態嚴重，連忙將「皮皮」送醫。獸醫指「皮皮」的牙齦失去血色，而且各項驗血指數均急跌。獸醫向她查問「皮皮」曾進食什麼食物，才令她回想起那天的鴨肉醬汁。檢查結果發現「皮皮」出現溶血情況，需緊急住院，獸醫則指「皮皮」疑似是洋蔥中毒。

由偷吃鴨肉醬汁當天起，「皮皮」已6日沒有進食，就連灌食也不奏效。除此之外，「皮皮」更出現嚴重血尿、黃疸、腎指數上升、肝膽指數超標等症狀。姚姓網民深感自責，在為「皮皮」灌食時不禁痛哭。

▼▼▼除了洋蔥外，以下食物寵物吃下也有可能中毒死亡▼▼▼

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「皮皮」與病魔苦苦搏鬥9天後，在周二（19日）離世。（FB@米克斯傳奇）

「皮皮」與病魔苦苦搏鬥9天後，在周二（19日）離世。姚姓網民以此經歷提醒其他寵主：「千萬別讓孩子吃到不明物品，因為不知道製作過程加了甚麼！別以為吃一點沒關係不會有事！」

生或熟的洋蔥都含有二硫化物，但對狗、貓、羊、馬、牛等動物，均會造成紅血球氧化，引發溶血性貧血。（資料圖片）

一小片洋蔥足損害寵物紅血球運作

雖然洋蔥是經常用來醃製肉類的配菜，但其實生或熟的洋蔥都含有二硫化物（Disulfide）。此成份對人體無害，但對狗、貓、羊、馬、牛等動物，均會造成紅血球氧化，引發溶血性貧血（HemolyticAnemia）。一星期1、2小片的洋蔥足以損害小動物的紅血球運作，影響氧氣輸送，令身體失去足夠的氧氣。動物們一旦洋蔥中毒，將出現以下症狀 ：體重減輕、疲倦、脈搏急速、牙齦及嘴部出現薄膜狀的分泌物等。