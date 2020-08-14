【貓心理】黑白貓骨女突然變心　投靠新老大　爸驚覺做錯一件事

貓與老虎、獅子等動物同為貓科，雖然兇悍程度大有不同，但也可稱為遠親，這些猛獸亦因此不時被指為「大貓」。 台灣一隻貓咪因被飼主冷落，竟然隨即向親戚尋求協助，更恭敬地為牠按摩，場面爆笑。

遇上一隻會撒嬌的喵星人，是一眾貓奴夢寐以求的願望，但台灣竟有一位不知好歹的貓奴膽敢冷落準備撒嬌的貓主子！後者一怒之下，決定使出激將法報復，改為投靠家中另一「猛獸」，場面非常逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑白貓「咪哥」最愛以「踩奶」的方式對飼主撒嬌。（受訪者提供）

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台灣網民小威養有4隻貓，其中以8歲的黑白貓「咪哥」最愛以「踩奶」的方式對他撒嬌及按摩。早前，他因專注在其他事情上而冷落了咪哥，咪哥為了抗議決定不為他按摩，將討好的對象轉成「猛獸」遠親！小威發現咪哥的舉動後，隨即用電話紀錄下這可愛的一幕，完全沒有加以阻止，他笑言：「就讓牠（咪哥）踏個夠。」

小威將這段影片分享至網上，又為咪哥配上對白：「老大，力道還行嗎？」影片旋即吸引了過萬人讚好，逗得網民們紛紛爆笑，說笑道：「識時務者為俊喵」、「想當那隻虎」、「主子瞬間變得好卑微」。

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