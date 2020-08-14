【領養貓】每天徘徊自動貓糧機　虎斑貓收養一年後長「懷孕肚」

有人笑言：「貓咪是用水做的」，因此牠們的體型總可隨心所欲地改變，不但可以化成條狀、球狀，亦能極速長胖，讓飼主也大吃一驚。 貓咪「拓哉」去年被港人陳小姐領養，入屋短短一年，牠的體型已發漲兩倍，肚腩更有如中年發福般，肥肉橫生。

港人陳小姐去年5月領養了兩隻唐貓，分別是橘白貓「木村」和虎斑貓「拓哉」。後者性格不但較貪吃，同時亦較懶惰，因此在短短一年間，已養出仿似懷孕多月的大肚腩！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陳小姐於去年5月領養了兩隻唐貓，分別取名為「木村」（左）和「拓哉」（右）。（Instagram@kimura_takuya_cat）

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陳小姐日前（8 月13日）與網民分享拓哉成長過程的驚人對比照，牠入屋後一星期的身型原本恰到好處，但在一年後即變得極度圓潤，肚腩位置更尤其突出，彷彿孕婦般。

陳小姐接受《香港01》訪問時表示，拓哉剛被領養時只得5個月大，體重為2.8公斤，而現在已激增至7公斤。陳小姐指拓哉不算十分好動，但不時會和木村爭食物：「自動糧機每次落一份糧，一落佢就會走去食，木村過一陣走去食，就會冇得食，坐喺到望住佢。」

雖然拓哉身型豐滿，但誰料到牠不愛吃罐罐，只靠吃乾糧也成功養出大肚子。眼見拓哉身形越來越失控，陳小姐坦言，正打算改餵另一種較低脂的乾糧，以幫助牠減肥，告別這胖呼呼的身材。對拓哉減肥生活有興趣的話，可留意牠們的Instagram帳戶，當中記錄了不少牠們日常的可愛點滴。

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