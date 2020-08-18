【新西蘭】黑貓靠近喜鵲想吃掉牠？爸靠近發現牠們早已戀上

貓咪跟鳥兒彷彿是天敵，偶爾看到貓咪盯著窗外的鳥兒時，不曉得是羨慕牠的自由，還是想像牠有多美味...... 不過貓咪跟鳥兒也可以成為好朋友，新西蘭有位雕刻師便養了一隻鵲鳥和貓咪。有天，他看到貓咪靠近鵲鳥，以為鵲鳥有危險，走近看才發現溫馨真相。

貓咪對鵲鳥虎視眈眈似的。（Instagram圖片：swoopandmowgli）

居住在新西蘭的雕刻師Matt Owens，有天在路上發現一隻鵲鳥（又稱喜鵲）的雛鳥，「牠在流血，牠坐地上無法正常行走。」他在附近沒有找到牠的爸媽，看起來是被遺棄了，於是決定把牠撿回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過Matt要面對的問題，不止照顧受傷的雛鳥，還有應付家裏的「老大」黑貓Mowgli，他非常擔心Mowgli會傷害雛鳥。結果，這天Matt看到令他震驚的一幕！

▾▾▾以為雛鳥要被吃掉了！爸走近想分開牠們，卻看到......點撃圖片看真相▾▾▾

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Matt起初沒打算領養牠，一直把牠當作野鳥照顧，打算有天把牠放回野外。然而，牠好像不打算離開，即使Matt放生牠，牠也會馬上飛回來，Matt只好收養牠。Matt為牠取名為Swoop，而牠亦跟貓老大Mowgli成為了好朋友，經常作伴：「我很驚訝Mowgli會愛上牠。」

他非常慶幸能夠遇上Swoop，全因牠出現的時候，Matt正因父親患上癌症而痛苦不已。雖然Swoop猶如寵物鳥，不過Matt亦讓牠自由在野外生活，假如有天Swoop需要組織家庭，他亦願意放手讓牠離開。

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