海高斯風球│唐狗「妹妹」被綁長椅淋雨　無家者狗主解釋為何遺狗

日前（8月18日）颱風「海高斯」吹襲香港，天文台當晚一度發出八號東北烈風或暴風信號，及後更提升至九號烈風或暴風增強信號。 不少網民都擔心街上流浪貓狗會受颱風影響，更有網民發現深水埗有唐狗被綁長椅，被迫吹風淋雨，動保機構「毛孩守護者」接報到場救走狗狗。及後，主人現身解話訴說當晚遺下狗狗原因......

颱風海高斯襲港當晚（8月18日），深水埗長椅下有隻黑狗瑟縮抖顫。（facebook圖片：毛孩守護者）

8月18日，颱風海高斯襲港，天文台當晚更發出八號東北烈風或暴風信號。動保機構「毛孩守護者」接獲市民求助，指深水埗南昌邨昌謙樓對出休憩處，有一隻黑唐狗被綁在椅子的扶手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

毛孩守護者創辦人Kent到場後，發現該唐狗年約6、7歲，健康狀況理想，不單身型略胖，而且毛髮順滑，脖子上帶有頸圈，因此懷疑牠是有主人飼養的。當晚風大雨大，無法讓唐狗繼續在原地等待主人，所以他把唐狗送交同區義工暫托。

事隔一日，Kent收到原主人聯絡，得知唐狗名叫「妹妹」，而且他的身份特殊，當晚把狗狗綁在長椅上，是因為一個心酸理由。

▾▾▾狗主身分特殊，導致狗狗當晚被迫流落街頭，點撃圖片放大：看真相▾▾▾

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狗主身份特殊，當晚迫不得已把妹妹綁在長椅上，原本打算忙完手上的事情就回去接牠，不過妹妹當時已經被接走。Kent翌日晚上已把妹妹送回去，他從人寵間的互動，看出狗主非常愛錫狗狗，他表示：「妹妹又肥，啲毛又靚，照顧得好好，而且佢一直都望住主人笑。撇除主人嘅身分問題，妹妹嘅待遇真係有過之而無不及。」

為避免妹妹日後遭遇危險，Kent亦出手幫助他們，下星期將會帶妹妹打預防針，並植入晶片，避免牠再度走失或遭遇危險。

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