【日本】神奈川懷舊貓旅館　提供另類陪睡服務　讓你吸貓一整晚

貓咪魅力沒法擋，如果去旅行時也有貓咪陪伴，這實在是一件十分美好的事。

雖然疫情未有減退，外出旅遊似乎遙遙無期，但大家還可以來場眼睛旅行，預先計劃好旅行大計。如果你是貓奴的話，這次介紹的旅館，你便不容錯過。因為這裏容許你帶愛貓入住，同時這樣也有貓咪Cafe。另外，這裏更有特殊體驗服務，一定會令貓奴興奮得尖叫起來！