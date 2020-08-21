【日本】神奈川懷舊貓旅館　提供另類陪睡服務　讓你吸貓一整晚

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貓咪魅力沒法擋，如果去旅行時也有貓咪陪伴，這實在是一件十分美好的事。

雖然疫情未有減退，外出旅遊似乎遙遙無期，但大家還可以來場眼睛旅行，預先計劃好旅行大計。如果你是貓奴的話，這次介紹的旅館，你便不容錯過。因為這裏容許你帶愛貓入住，同時這樣也有貓咪Cafe。另外，這裏更有特殊體驗服務，一定會令貓奴興奮得尖叫起來！

旅館名叫「まいきゃっと」，意思就是我的貓！（mycat-yugawara）

貓奴對任何貓咪都沒有抵抗力，只要看到貓咪，便忍不住要上前摸摸。就算去旅行時遇到貓咪，也同樣想去替牠們按摩一番。

如果你是這類貓奴，這次介紹的貓咪旅館便很適合你，因為你可帶着自己的愛貓入住，同時這裏也有貓咪Cafe，可讓你時刻與貓咪在一起。除此之外，這裏還提供一個定必令貓奴尖叫的服務，知道後你一定想來這裏體驗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這裏提供了什麼樣的陪睡服務，會令貓奴們都尖叫起來！內有收費資料】

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古色古香的浴室，充滿日本風情。

旅行往往是讓自己清空心靈，放鬆自己的好機會。來一場療癒心靈的旅程吧如果能加上貓咪日夜陪伴，相信整個旅程會更精彩。希望疫情快點完結，這樣就可邊旅行邊吸貓了！

旅館資料：

まいきゃっと湯河原は旅館

http://www.mycat-yugawara.com

地址：神奈川県足柄下郡湯河原町福浦244-1

【帶着貓咪去旅行是怎麼樣的感覺呢？有人表示，這就是幸福！】

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