【狗呷醋】地球最強電燈膽　狗狗宣示主權竟這樣做：爸爸是我的

沒人希望在兩個人的關係之間有第三者出現，但如果牠是家中的狗狗呢？在美國，有一隻狗狗毫不掩飾地介入一對夫妻的生活，牠時刻纏繞着爸爸，像是要告訴媽媽「爸爸是我的，妳別跟我搶！」

爸爸是我的，誰也別想搶走！（Alicia Lee McNeese）

這個有趣的故事，來自美國康乃狄克州的Middlefield。Nathan McNeese和妻子Alicia Lee McNeese已結婚多年，並育有兩名子女，家中也養了多隻狗狗和貓咪。不過，當中一隻叫Bristol的狗狗，卻時刻黏着爸爸不肯放，像是要宣示主權般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻黏人的狗狗，如何在夫妻間成為電燈膽，無時無刻都在宣示主權】

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我完全覺得Bristol是把我當作破壞牠與爸爸關係的人，雖然牠沒有咬我，但總是對我吠叫，像在宣示主權。只要我出現，牠就黏在爸爸身旁不肯離開。 Alicia Lee McNeese

每次看到Bristol纏着爸爸，媽媽都總覺得牠的眼神像是要宣布：「媽媽不好意思了，爸爸是我的。」

網民看到這有趣的狗狗呷醋事件後，都認為相當有趣，沒想過狗狗的佔有慾會這麼強，完全是不介意做電燈膽，甚至根本有挑戰媽媽地位的味道。「按時間序來說，狗狗才是正印，媽媽只不過是小三」、「沒想過現在的小三會這麼大膽，完全不打大婆放在眼了」、「看來應該要上演一齣正印與小三大戰」、「家裏這麼多狗狗，會有小四出現嗎？」

有養毛孩的，除了擔心會呷醋外，還會膽心毛孩間是否能夾得來。看看這個有趣故事，滿以為小貓到家後會被狗狗欺負，沒想到結局不如預期。